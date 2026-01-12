Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi presto il rientro in Italia | l' annuncio di Tajani Gioia e soddisfazione di Meloni

Alberto Trentini e Mario Burlò sono stati dichiarati liberi e si trovano presso l'Ambasciata d’Italia a Caracas. L’annuncio è stato dato questa mattina dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha condiviso anche le parole di soddisfazione e gioia da parte del governo italiano. Presto i due cittadini italiani rientreranno in Italia, segnando un importante risultato diplomatico.

