Alberto Trentini si trova attualmente presso la residenza dell'ambasciata italiana a Caracas, dichiarando di essere libero grazie all’intervento del governo italiano. In un messaggio rivolto ai media, Trentini esprime gratitudine nei confronti del presidente del Consiglio, del ministro degli Esteri e del governo, e manifesta il desiderio di riabbracciare la propria famiglia. Questa situazione rappresenta un risultato importante per le sue vicende personali.

«Sono Alberto Trentini. Sono qui nella residenza dell'ambasciata italiana a Caracas. Sono libero. Desidero ringraziare il presidente del Consiglio, il governo, il ministro degli Esteri. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Alberto Trentini: «Sono libero grazie alla premier e al governo. Non vedo l'ora di riabbracciare la mia famiglia»

Leggi anche: Alberto Trentini libero: la telefonata a casa, il viaggio di ritorno e la gestione del trauma. «Ora posso fumare una sigaretta?»

Leggi anche: Venezuela, Alberto Trentini libero dopo 423 giorni. Le prime parole: «Posso fumarmi una sigaretta? Sono felice, non sono stato maltrattato»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dopo oltre un anno di detenzione, Alberto Trentini è libero; Alberto Trentini è libero. Il cooperante italiano tornerà in Italia con Mario Burlò; Alberto Trentini è libero. Cgil: “Ottima notizia”; Chi è Alberto Trentini, il cooperante liberato dopo oltre 400 giorni di detenzione in Venezuela.

Alberto Trentini libero, tra stanotte e domani in Italia con Burlò. Mattarella telefona alla madre - LIVE BLOG - Meloni: "Gioia e soddisfazione", la premier ringrazia la presidente ad interim Rodriguez. ansa.it