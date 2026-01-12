Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, dopo giorni di attesa. La notizia arriva dal Venezuela, confermando il successo ottenuto grazie a un lavoro discreto e costante. Trentini e Burlò sono ora liberi, segnando un risultato importante che riflette l’impegno continuo delle autorità coinvolte.

Dopo giorni di attesa febbrile, dal Venezuela è arrivata la notizia più attesa. Nelle prime ore di lunedì il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato la liberazione da parte delle autorità di Caracas del cooperante Alberto Trentini e dell'imprenditore Mario Burlò. Il titolare della Farnesina ha raccontato di aver ricevuto nel cuore della notte una chiamata da parte dell'ambasciatore Giovanni Umberto De Vito, che lo ha informato della liberazione dei due connazionali e del loro trasporto presso la sede diplomatica italiana a Caracas. "Stanno bene", ha spiegato dopo un primo contatto telefonico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trentini e Burlò sono liberi. “Successo frutto di lavoro sottotraccia”, la gioia di Tajani

