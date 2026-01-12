Trentini e Burlò liberi in Italia tra stasera e domani mattina

Trentini e Burlò liberi, in Italia tra stasera e domani mattina. La notizia della loro scarcerazione in America Latina e in Italia ha suscitato un senso di sollievo e di speranza. Quest'evento rappresenta un momento importante per le persone coinvolte e per le loro famiglie, segnando la fine di un periodo difficile e l'inizio di un nuovo capitolo.

ROMA (ITALPRESS) – Un boato di felicità e liberazione ha accolto all'alba la notizia della scarcerazione di Alberto Trentini e Mario Burlò in America Latina ed in Italia. A Venezia le campane hanno risuonato a festa in tutte le chiese svegliando la città. Grandissime la commozione, la felicità e le lacrime di gioia dei genitori di trentini, Armanda Colussi ed Enzo Trentini che dopo 423 giorni di angoscia hanno potuto parlare col figlio, che si trovava in sicurezza all'Ambasciata d'Italia a Caracas. L'aereo che lo riporterà a casa è già decollato da Ciampino. Colllaboratore dell'organizzazione non governativa Humanity & Inclusion, Trentini era stato arrestato il 15 novembre 2024 mentre viaggiava da Caracas a Guasdualito.

