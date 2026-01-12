Il ritorno di Trentini e Burlò rappresenta un momento di speranza e di conclusione positiva di una vicenda complessa. Il ministro Tajani ha illustrato le tappe che hanno portato a questa soluzione, sottolineando l’impegno delle autorità italiane. L’aereo che li riporterà a casa arriverà tra stasera e domani, mentre si lavora per liberare altri 42 italiani ancora in situazioni di difficoltà.

L’aereo che porterà a casa Trentini e Burlò atterrerà tra stasera e domani. Ha fatto il punto della situazione e ha raccontato come si è arrivati a concludere questa bella pagina di diplomazia il ministro Tajani. “Ieri sera verso le 8:10 il Ministro degli Esteri del Venezuela mi ha comunicato che la Presidente Rodríguez aveva deciso di liberare Trentini. Alle 3:50 di stamane il nostro ambasciatore mi ha chiamato per dirmi che erano arrivati Trentini e il nostro connazionale” Mario Burlò. Hanno comunicato a Tajani “che erano liberi e stavano in Ambasciata-. “Ho parlato subito con entrambi, erano in buone condizioni, mi sono preoccupato soprattutto di quello”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trentini e Burlò, quando è arrivata la svolta. Tajani: “Ora al lavoro per liberare altri 42 italiani”

Leggi anche: Tajani: “Trentini e Burlò rientrano tra stanotte e domani, altri 42 detenuti italiani ancora in Venezuela”

Leggi anche: Venezuela, Maduro nel carcere di Brooklyn, Rodriguez lo sostituirà. Tajani: “A lavoro per liberare italiani detenuti, speriamo di riportare Trentini”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Venezuela liberi Alberto Trentini e Mario Burlò | l’aereo da Roma è già partito.

Venezuela, liberati Alberto Trentini e Mario Burlò “Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Caracas”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il ministro ha aggiunto di aver parlato con i due c - facebook.com facebook