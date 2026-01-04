Venezuela Maduro nel carcere di Brooklyn Rodriguez lo sostituirà Tajani | A lavoro per liberare italiani detenuti speriamo di riportare Trentini

Aggiornamenti sulla situazione in Venezuela: dopo l'arresto di Nicolás Maduro e l'intervento statunitense, Rodríguez assume temporaneamente il ruolo di leader. Tajani conferma l'impegno diplomatico per la liberazione degli italiani detenuti e auspica il ritorno di Trentini nel paese. Segui le notizie più recenti per comprendere gli sviluppi di questa crisi internazionale.

Gli aggiornamenti in diretta sul Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Trump e l'arresto di Nicolas Maduro. Il presidente venezuelano è giunto nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove è detenuto insieme alla moglie. Nel frattempo la Corte suprema ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

