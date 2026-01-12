Meloni | gioia per Trentini e Burlò lavoro discreto ma efficace per liberazione

Il 12 gennaio, Meloni ha annunciato con soddisfazione la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò, due cittadini italiani. La notizia rappresenta un risultato importante, frutto di un lavoro discreto ma efficace. La loro libertà è motivo di sollievo e speranza, e si inserisce in un contesto più ampio di azioni volte a garantire la sicurezza e il ritorno a casa dei nostri connazionali.

Roma, 12 gen. (askanews) – "Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e torneranno a casa. È una notizia che ci riempie di gioia che si somma alla felicità che abbiamo provato nelle scorse ore per la liberazione di altri nostri connazionali. Trentini e Burlò riabbracceranno presto le loro famiglie che in questi mesi hanno sofferto molto a cui ovviamente rinnoviamo il nostro affetto". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio. "Questo risultato – prosegue – è il frutto del lavoro discreto ma efficace portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall'intelligence.

