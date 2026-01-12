È stata confermata l’esclusione del Trapani Shark dal campionato di Serie A di basket. La decisione, dopo mesi di incertezze, segna la fine dell’avventura del club guidato da Antonini nel massimo torneo nazionale. Questa scelta rappresenta un momento di svolta per il campionato, che si appresta a ripartire con nuove dinamiche e sfide.

Era nell’aria e adesso è arrivata l’ufficialità: il Trapani Shark è stato escluso dal campionato di Serie A di basket. Lo hanno deciso i vertici di FIP e Lega Basket al termine della riunione congiunta, dove dopo una serie di valutazioni, si è deciso di escludere il club trapanese con effetto immediato. La decisione è arrivata per il criterio di “ mancanza di uguaglianza competitiva ” generata da quanto accaduto nelle ultime settimane all’interno del club siciliano. L’ultimo caso simile fu quello della Mens Sana Siena, esclusa dal campionato di Serie A2 maschile il 19 marzo 2019. L'articolo Trapani Shark escluso dal campionato: è ufficiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trapani Shark escluso dal campionato: è ufficiale. La farsa del club di basket di Antonini finisce qui

