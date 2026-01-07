Ennesima farsa per il Trapani basket di Antonini | la partita finisce dopo 7 minuti con un giocatore in campo Umiliati due giovani

La partita del Trapani Basket si è conclusa dopo appena sette minuti, lasciando due giovani in campo e causando grande delusione. Un episodio che si aggiunge alle recenti difficoltà della squadra, già penalizzata dalla rinuncia contro Virtus Bologna. Questa situazione mette in evidenza le criticità e le problematiche che il club sta attraversando, suscitando preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori.

Al peggio non c'è mai fine. E se si pensava che la rinuncia contro la Virtus Bologna potesse essere il punto più basso della stagione di Trapani Shark, è arrivata un'altra figuraccia. E per di più in Europa. La partita tra la formazione trapanese del patron Valerio Antonini – che da diverse settimane ha 8 punti di penalizzazione in campionato a causa di irregolarità amministrative nei pagamenti di ritenute e contributi – e gli israeliani dell'Hapoel Holon – giocata in Bulgaria – è terminata 38-5 ed è durata solo sette minuti, con Trapani Shark che ha finito con un solo giocatore in campo. Una farsa.

