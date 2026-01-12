Tragedia all’ex Ilva di Taranto operaio muore precipitando nell’impianto

Un incidente sul lavoro si è verificato presso l’ex Ilva di Taranto, causando la morte di Claudio Salamida, operaio di 47 anni. L’incidente è avvenuto nell’Acciaieria 2 dello stabilimento, sollevando nuovamente il tema della sicurezza nei siti industriali pugliesi. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia della vittima.

Un’altra morte sul lavoro scuote Taranto e riaccende l’attenzione sullo stabilimento dell’ex Ilva. Claudio Salamida, operaio di 47 anni, ha perso la vita mentre era in servizio all’interno dell’Acciaieria 2 del rinomato impianto siderurgico. L’uomo, impegnato nelle attività di controllo di alcune valvole dell’impianto, è precipitato per diversi metri ed è morto a causa delle gravi lesioni riportate a seguito dell’impatto. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto al convertitore 3. Salamida stava lavorando su un paiolato, una pedana metallica, quando il pavimento grigliato avrebbe ceduto improvvisamente, facendolo cadere dal quinto al quarto piano dell’impianto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

