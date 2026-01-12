Incidenti sul lavoro | muore operaio nell' ex Ilva di Taranto

Un incidente sul lavoro si è verificato presso lo stabilimento delle Acciaierie d'Italia, ex Ilva di Taranto, causando la morte di un operaio. L'evento ha suscitato attenzione sulla sicurezza negli ambienti industriali e sulla tutela dei lavoratori. Le autorità competenti stanno conducendo le verifiche per accertare le cause dell'incidente e adottare eventuali misure preventive.

Incidente mortale sul lavoro nel siderurgico Acciaierie d'Italia ex Ilva. A perdere la vita un dipendente dell'azienda. L'incidente e' accaduto al convertitore 3 dell'acciaieria 2. La notizia dell'infortunio mortale e' confermata anche da fonti vicine all'azienda. Secondo le prime informazioni, avrebbe ceduto un grigliato sul quale in quel momento si trovava il lavoratore. Secondo quanto appreso l'uomo avrebbe compiuto un volo di diversi metri prima di finire al suolo. Sul posto sono arrivati compagni di lavoro e delegati sindacali. Aperte le indagini.

