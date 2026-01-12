Traffico Roma del 12-01-2026 ore 18 | 30

Alle ore 18:30 del 12 gennaio 2026, si registrano diverse criticità nel traffico di Roma. Code si formano sulla Cassia bis Veientana, Raccordo Anulare e via Pontina a causa di incidenti e incendi. Inoltre, via Ardeatina rimane chiusa tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta, influenzando la circolazione verso il centro. Per dettagli aggiornati, si consiglia di consultare il sito Roma Verde.

Luceverde Roma Bentrovati alle porte della capitale sulla Cassia bis Veientana code per l'incendio di un veicolo in uscita dalla città dal raccordo anulare a Castel de' ceveri è sul Raccordo Anulare da parati per traffico in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Nomentana e Casilina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda tratti per traffico tra Corso di Francia via Salaria in direzione quindi di San Giovanni e lentamente coda in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi incidente su via Pontina coda in direzione della capitale all'altezza di Castel Romano e per uno smottamento resta chiusa via Ardeatina tra via della Fotografia e via di Grotta Perfetta inevitabili ripercussioni per la circolazione in direzione del centro oltre che sulla stessa Ardeatina a partire da via Andrea Millevoi anche in via di Tor Carbone ma per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma verde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

