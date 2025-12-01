Traffico Roma del 01-12-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma Bentrovati traffico sostenuto Come di consueto in queste ore in uscita dalla capitale sulle principali strade consolari e sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove ci sono code da Portonaccio a raccordo anulare molto intenso il traffico sullo stesso raccordo anulare in particolare incolonnamenti in carreggiata interna tra classe bis Veientana c'è l'aria proseguendo tra Nomentana Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e il video con l' 24 Roma Teramo attenzione all'altezza della Roma Teramo è avvenuto anche un incidente ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code da galleria Giovanni XXIII a via Salaria in direzione di San Giovanni rallentamenti e code in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra viale Castrense il video con l' 24 a Teramo che tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 01-12-2025 ore 18:30

