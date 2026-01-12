Tosello racconta Nel disordine delle cose | un album terapeutico nato dal caos e pronto a vivere dal vivo

Tosello presenta “Nel disordine delle cose”, un album uscito il 28 novembre 2025. Nato dal caos e dalla riflessione, questo lavoro propone il disordine come un ambiente da esplorare e abitare, piuttosto che un problema da risolvere. Un progetto che combina sensibilità terapeutica e musica dal vivo, offrendo un’esperienza autentica e intima, riflessiva e coinvolgente.

C'è un'idea semplice e potentissima al centro di "Nel disordine delle cose", l'album con cui Tosello ha chiuso il 2025 (uscita: 28 novembre 2025 ): il disordine non è solo un problema da risolvere, ma un luogo da abitare. Un punto di passaggio necessario, quasi inevitabile, per farsi domande vere e provare a uscire — con grazia e lucidità — dal caos interiore, esteriore e sociale che caratterizza il nostro tempo. Nella nuova puntata di Unplugged Playlist, Tosello si racconta con una sincerità diretta, facendo emergere le radici personali e creative del disco: un lavoro che lui stesso definisce terapeutico, non soltanto per chi lo ascolta, ma già durante la scrittura, la registrazione e il percorso che ha seguito l'uscita.

