Larp Forum 2025 | a Lucca il primo convegno nazionale sul gioco di ruolo dal vivo come strumento educativo e terapeutico dal 12 al 14 dicembre

Ilgiornaleditalia.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 12 al 14 dicembre il Campus della Scuola IMT Alti Studi di Lucca ospiterà tre giorni dedicati al LARP, tra formazione, ricerca scientifica e performance artistiche Il gioco di ruolo dal vivo esce dalla nicchia e conquista il riconoscimento accademico. Dal 12 al 14 dicembre 2025, Lucca div. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

larp forum 2025 a lucca il primo convegno nazionale sul gioco di ruolo dal vivo come strumento educativo e terapeutico dal 12 al 14 dicembre

© Ilgiornaleditalia.it - Larp Forum 2025: a Lucca il primo convegno nazionale sul gioco di ruolo dal vivo come strumento educativo e terapeutico dal 12 al 14 dicembre

Argomenti simili trattati di recente

larp forum 2025 luccaNon solo Comics: Lucca capitale del Gioco di Ruolo dal Vivo con Larp Forum - 40 relatori per 30 eventi dal 12 al 14 dicembre, fra arte, gioco, psicologia e performance al primo convegno nazionale del larp italiano. Lo riporta maremmanews.it

larp forum 2025 luccaLarp Forum 2025: a Lucca il primo convegno nazionale sul gioco di ruolo dal vivo tra arte, educazione e ricerca - Dal 12 al 14 dicembre, infatti, il Campus della Scuola IMT Alti Studi Lucca, nel complesso monumentale di San Francesco, ospita il Larp ... Come scrive msn.com

Il larp come sistema culturale: il primo Forum nazionale sul gioco di ruolo dal vivo - Dal 12 al 14 dicembre, Lucca ospita ‘Larp Forum 2025’, primo grande convegno nazionale dedicato al gioco di ruolo dal vivo. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Larp Forum 2025 Lucca