Tornatore lavora a un film su Giannini fondatore Bank of America

Roma, 12 gen. (askanews) – Rai Cinema e Kavac Film annunciano il nuovo film del Premio Oscar Giuseppe Tornatore, The first dollar (Il primo dollaro) dedicato alla figura di Amadeo Peter Giannini, fondatore della Bank of Italy – poi divenuta Bank of America – e protagonista di una delle storie più straordinarie del Novecento. Il regista Giuseppe Tornatore sta ultimando in queste settimane la scrittura della sceneggiatura, rende noto Rai Cinema in un comunicato, sottolineando che il film sarà girato interamente in inglese con un cast di attori italiani e internazionali. Amadeo Peter Giannini, figlio di emigrati liguri, nato in California nel 1870, ha dimostrato come sia possibile costruire un’impresa destinata a cambiare la storia, restando fedeli a un’idea profondamente umana di progresso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

