il 2026 secondo bank of america

Se si mettono in fila le note “Year Ahead 2026” di Bank of America, il quadro che esce è meno cupo di quanto suggerisca il dibattito pubblico. Il 2026 non è descritto come un anno di recessione o di crollo dei mercati, ma come un anno di crescita “accettabile”, sostenuta da politiche ancora espansive, da un ciclo di tagli dei tassi quasi globale e da un’onda lunga di investimenti legati all’intelligenza artificiale. Il problema non è tanto la direzione di marcia, quanto i rischi di turbolenza lungo il percorso. Sul fronte macro, BofA vede una doppia K: economie che continuano a crescere, ma in modo squilibrato. Ilfoglio.it

IA, geopolitica e nuovi stimoli fiscali: cosa aspettarsi dal 2026 secondo Deutsche Bank - Il 2026 si prepara a essere un anno di opportunità ma anche di incertezze, in un contesto globale ancora segnato da tensioni geopolitiche e politiche fiscali espansive. bluerating.com