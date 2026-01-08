Perché Bank of America ha fatto calare Adidas in Borsa?

Recentemente, le azioni di Adidas hanno registrato una diminuzione significativa, a seguito di una raccomandazione di vendita da parte di Bank of America Corp. Questa decisione ha influenzato il mercato, suscitando attenzione tra gli investitori. Analizzare le ragioni di questa valutazione e le sue possibili implicazioni è importante per comprendere l’attuale situazione del brand nel contesto finanziario.

Sono giorni di calo per le azioni di Adidas, dopo che Bank of America Corp. ha assegnato ai titoli del brand una rara raccomandazione di vendita. Lunedì ha infatti affermato che, per il produttore tedesco di sneakers, si prospetta una fase più difficile. E questo improvviso doppio declassamento ha fatto scendere il titolo fino al 7,6%. Adidas cala in Borsa dopo le affermazioni di Bank of America. Per ora sappiamo che gli analisti di Thierry Cota prevedono, per quest’anno, un ritorno a una crescita delle vendite a una cifra. Sostengono inoltre che il rilancio di  Nike Inc. possa essere una potenziale minaccia competitiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

