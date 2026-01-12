torna la biennale nazionale di pittura legata al carnevale di foiano

Dal 1° febbraio al 1° marzo 2026, Foiano della Chiana ospita la 14ª edizione del Premio Biennale Nazionale di Pittura

Dal 1° febbraio al 1° marzo 2026 Foiano della Chiana ospita la 14ª edizione del Premio biennale nazionale di pittura Incontri d’arte, appuntamento ormai consolidato che accompagna il celebre Carnevale di Foiano, uno dei più antichi d’Italia. Le iscrizioni al concorso sono aperte fino al 24 gennaio. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Foiano della Chiana, in collaborazione con l’Associazione Carnevale Foiano della Chiana, e gode del patrocinio del Comune di Foiano della Chiana, del Ministero della Cultura, della Regione Toscana e della Provincia di Arezzo. L’obiettivo del premio è valorizzare il territorio e la sua storica manifestazione carnevalesca attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea. 🔗 Leggi su Lortica.it

