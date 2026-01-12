Topolino 3660 parla in dialetto | arrivano le edizioni speciali

In occasione della Giornata nazionale del dialetto, Topolino 3660 viene pubblicato in quattro edizioni speciali, ciascuna in un dialetto diverso: bolognese, genovese, catanzarese e valdostano francoprovenzale. Questa iniziativa mira a valorizzare le varietà linguistiche locali, offrendo ai lettori un’esperienza unica e rispettosa delle diverse tradizioni culturali italiane. Le edizioni speciali intendono celebrare la ricchezza e la varietà del patrimonio dialettale italiano.

In occasione della Giornata nazionale del dialetto, Topolino 3660 arriva in 4 versioni speciali in bolognese, genovese, catanzarese e francoprovenzale valdostano. In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che si celebra ogni 17 gennaio, Topolino torna a rendere omaggio alla ricchezza linguistica italiana con un’uscita speciale dedicata ai dialetti regionali. Il numero 3660, in edicola e su Panini.it da mercoledì 14 gennaio, sarà disponibile – oltre alla versione in italiano – in quattro edizioni speciali destinate alle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Calabria e Valle d’Aosta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Topolino 3660 parla in dialetto: arrivano le edizioni speciali Leggi anche: "Ciàvemo i moscioli" (anche) sull'albero: arrivano le palline di Natale anconetane per celebrare il dialetto Leggi anche: La bellezza può fare davvero sognare con regali beauty di lusso: le idee più esclusive, tra edizioni speciali e scrigni preziosi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. 5 fumetti Panini Disney da acquistare a gennaio 2026; Topolino in patois, svelata la copertina dell'albo in edicola dal 14 gennaio; Disney Panini – Le uscite dal 12 al 18 gennaio. Quando Paperino parla zeneize: Topolino porta il genovese in edicola - Un’edizione speciale del fumetto celebra la Giornata nazionale del dialetto con “Paperino lucidatore a domicilio” tradotto in genovese: in edicola dal 14 gennaio ... lavocedigenova.it

Anche una storia il dialetto catanzarese nel prossimo numero di Topolino - Dopo il grande successo dei numeri 3608 (con la storia Zio Paperone e il PdP 6000 tradotta in catanese, fiorentino, milanese e napoletano) e 3619 (con la storia Topolino e il ponte sull’oceano ... catanzaroinforma.it

Topolino con una storia in patois in edicola dal 14 gennaio - In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che ricorre il 17 gennaio, il numero 3660 del celebre fumetto 'Topolino' propone una storia tradotta in 'patois' (francoproven ... msn.com

#olimpiadidellibro #christmas2025edition #lettoriprovetti Buon Santo Stefano da Gabriele con una nuova lettura. Recensione: “Winston e l’avventura di Natale” parla di un topolino che cerca rifugio e trova una busta che può fargli da letto, però è indirizzata a - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.