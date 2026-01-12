Minaccia choc a una dodicenne | Ti stupro La scritta nei bagni della scuola

A Grosseto, alcuni studenti hanno trovato sui muri dei bagni scolastici una scritta minacciosa rivolta a una ragazza di 12 anni, accompagnata da simboli e disegni inquietanti. L'episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sul rispetto nei contesti scolastici, evidenziando la necessità di interventi mirati per prevenire atti di intimidazione e discriminazione tra i giovani.

Grosseto, 12 gennaio 2026 – Il nome di una ragazzina di 12 anni con accanto disegnata una svastica, riferimenti pornografici e una scritta terribile: “Ti stupro”. E’ l’inquietante episodio accaduto in una scuola media della Maremma dove alcuni studenti, all’interno del bagno dei maschi, hanno scoperto le scritte informando poi i professori. Il fatto risale all’ultimo giorno di scuola prima dell’inizio delle vacanze natalizie e da quel momento si è messo in moto il sistema per cercare di risalire all’autore del gesto. Sono stati i carabinieri ad intervenire non appena avvisati dalla dirigenza scolastica, provvedendo a scattare foto della parete dove sono state lasciate le scritte e i disegni e a portare a termine tutti gli accertamenti tecnici che possano essere utili al risalire al responsabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Minaccia choc a una dodicenne: “Ti stupro”. La scritta nei bagni della scuola Leggi anche: Microcamere nei bagni della casa in affitto a L’Aquila: scoperta choc di una ragazza Leggi anche: Ubriaco minaccia una donna: “Concediti o ti stupro”, 45enne arrestato per violenza sessuale La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Minaccia choc a una dodicenne: “Ti stupro”. La scritta nei bagni della scuola - La scritta, con il nome della ragazzina presa di mira, nei bagni di una scuola media. lanazione.it

