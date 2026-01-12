Teyana Taylor vince il Golden Globe e lo dedica alle piccole ragazze nere | La nostra luce non ha bisogno di permesso la nostra dolcezza non è un difetto I nostri sogni meritano spazio

Teyana Taylor ha ricevuto il Golden Globe, dedicando il premio alle giovani donne nere. Nel suo discorso, ha sottolineato che la loro luce e dolcezza meritano rispetto e spazio. Le emozioni si sono mescolate in un momento intenso, con Taylor che ha condiviso lacrime e abbracci, tra cui quello con Julia Roberts, prima di esprimere la propria gratitudine. Un gesto di riconoscimento e speranza nel mondo dello spettacolo.

Le lacrime arrivano prima delle parole. Teyana Taylor piange, ride, abbraccia chiunque le capiti a tiro – anche Julia Roberts, incrociata mentre sale sul palco – e poi prende fiato. È il momento che segna una svolta nella sua carriera: alla cerimonia dei Golden Globe 2026 vince come Miglior Attrice Non Protagonista per One Battle After Another, film diretto da Paul Thomas Anderson. È la sua prima candidatura ed è già una vittoria, anche perché è riuscita a sbaragliare una concorrenza forte – da Emily Blunt ad Ariana Grande. Taylor viene premiata per il ruolo di Perfidia Beverly Hills, un personaggio che ha colpito critica e pubblico, tanto da aprire la serata: la statuetta per la miglior non protagonista è infatti il primo premio consegnato della notte.

Golden Globes 2026, chi ha vinto: Timothée Chalamet migliore attore. Premiati anche Teyana Taylor e Stellan Skarsgard - Dal miglior film ai migliori attori, ecco chi si è aggiudicato il Globo d'Oro nella cerimonia di Los Angeles. ilmessaggero.it

Golden Globe, le pagelle look: Selena Gomez e Ariana Grande dive (9), Emma Stone canarino (5), Jennifer Lawrence una Venere (7,5), Chalamet vince su Leo Di Caprio (6,5) - La serata dei Golden Globe apre la stagione degli Award ad Hollywood e anticipa quella più attesa di tutto l'anno, gli Oscar. leggo.it

Leo DiCaprio e Sean Penn osservano i vincitori dei premi, tra i quali la loro compagna di set Teyana Taylor il loro regista e sceneggiatore P.T. Anderson. Che afferma: "Cosa vuol dire Libertà Nessuna paura" CHI HA VINTO I GOLDEN GLOBES 2026 Eccoli: - facebook.com facebook

Prendi i soldi. Contali e consegnali. Sembra semplice, vero The Rip - Soldi sporchi, con Matt Damon, Ben Affleck, Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins e Kyle Chandler, arriva il 16 gennaio. x.com

