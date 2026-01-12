Teyana Taylor | non una collana nemmeno un paio di orecchini… è il suo perizoma il gioiello più brillante dei Golden Globe 2026

Teyana Taylor ha attirato l'attenzione ai Golden Globe 2026 non solo per la sua vittoria come miglior attrice non protagonista, ma anche per il suo abbigliamento audace. Sul red carpet ha scelto un perizoma come elemento distintivo, diventando protagonista di un look originale e di impatto. Un debutto che ha lasciato il segno, combinando eleganza e originalità in un contesto di grande prestigio.

