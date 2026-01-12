Teyana Taylor, alla sua prima vittoria ai Golden Globe 2026, ha dedicato il premio alle giovani ragazze nere, sottolineando che la dolcezza e la profondità non sono difetti. Durante la cerimonia, l’attrice di

Teyana Taylor dedica il suo primo Golden Globe «alle piccole ragazze nere: la nostra dolcezza non è un difetto, la nostra profondità non è eccessiva. E l’amore è un’azione, non solo una parola»; Critics Choice Awards 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra”; Teyana Taylor frequenta la scuola di cucina mentre gira film e fa la mamma Ecco come trova l' equilibrio perfetto.

