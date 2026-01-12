Teyana Taylor dedica il suo primo Golden Globe alle piccole ragazze nere | la nostra dolcezza non è un difetto la nostra profondità non è eccessiva
Teyana Taylor, alla sua prima vittoria ai Golden Globe 2026, ha dedicato il premio alle giovani ragazze nere, sottolineando che la dolcezza e la profondità non sono difetti. Durante la cerimonia, l’attrice di
Alla sua prima vittoria ai Golden Globe 2026, l'attrice di One Battle After Another dedica il premio alle ragazze nere e usa il palco per parlare di dolcezza, profondità e amore come pratiche quotidiane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Teyana Taylor dedica il suo primo Golden Globe «alle piccole ragazze nere: la nostra dolcezza non è un difetto, la nostra profondità non è eccessiva. E l'amore è un'azione, non solo una parola»
