Teyana Taylor dedica il suo primo Golden Globe alle piccole ragazze nere | la nostra dolcezza non è un difetto la nostra profondità non è eccessiva

12 gen 2026

Teyana Taylor, alla sua prima vittoria ai Golden Globe 2026, ha dedicato il premio alle giovani ragazze nere, sottolineando che la dolcezza e la profondità non sono difetti. Durante la cerimonia, l’attrice di

Alla sua prima vittoria ai Golden Globe 2026, l'attrice di One Battle After Another dedica il premio alle ragazze nere e usa il palco per parlare di dolcezza, profondità e amore come pratiche quotidiane. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Teyana Taylor dedica il suo primo Golden Globe «alle piccole ragazze nere: la nostra dolcezza non è un difetto, la nostra profondità non è eccessiva»

Teyana Taylor dedica il suo primo Golden Globe «alle piccole ragazze nere: la nostra dolcezza non è un difetto, la nostra profondità non è eccessiva. E l’amore è un’azione, non solo una parola»; Critics Choice Awards 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra”; Teyana Taylor frequenta la scuola di cucina mentre gira film e fa la mamma Ecco come trova l' equilibrio perfetto.

Golden Globes 2026, chi ha vinto: Teyana Taylor e Stellan Skarsgard migliori attori non protagonisti - Dal miglior film ai migliori attori, ecco chi si è aggiudicato il Globo d'Oro nella cerimonia di Los Angeles.

Teyana Taylor tra empowerment e talento - Teyana Taylor possiede una qualità rara, appannaggio dei veri maestri della recitazione, vale a dire la capacità di rendere le sue interpretazioni estremamente naturali.

Attrice, cantante, futura chef: Teyana Taylor e l'arte di prendersi cura di sé - Teyana Taylor frequenta la scuola di cucina mentre gira film e fa la mamma.

