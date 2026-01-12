Terre graziato da Fanti nel finale

Nel match tra Terre di Castelli Brescello, le squadre si sono affrontate con impegno fino al fischio finale. La partita ha visto un equilibrio tra le forze in campo, con occasioni che hanno messo alla prova le difese. La vittoria è arrivata nel finale, grazie a un gol di Fanti, che ha permesso ai padroni di casa di ottenere i tre punti. Di seguito, la formazione e i momenti salienti dell'incontro.

TERRE DI CASTELLI BRESCELLO P. TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Gigli (23’st Zironi), Barbolini, Bruno, Tzetkov, Esposito (32’st Corsi), Palmiero, Nait (8’st Carrozza), Dembacaj, Vezzani, Giordano. A disp. Venturelli, Ceccarelli, Azzi, Guidotti, Masoch, Mondani. All. Cattani BRESCELLO: Giaroli, Zaccariello, Brevini, Iodice, De Luca, Contini, Bouhali, Fomov, Mastaj, Binini (25’st Fanti), Truffelli. A disp. Aimi, Gianferrari, Marmiroli, Bicaku, Carra, Rossi, Osemwingie, Notari. All. Fontana Arbitro: Astorri di Piacenza Note: all’87’ Fanti calcia fuori un rigore. Ammoniti Barbolini, Cattani, Bruno, Iodice Finisce 0-0 la sfida playoff fra Terre e Brescello, coi reggiani che a 3’ dalla fine falliscono un rigore con Fanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

