Terre graziato da Fanti nel finale

Nel match tra Terre di Castelli Brescello, le squadre si sono affrontate con impegno fino al fischio finale. La partita ha visto un equilibrio tra le forze in campo, con occasioni che hanno messo alla prova le difese. La vittoria è arrivata nel finale, grazie a un gol di Fanti, che ha permesso ai padroni di casa di ottenere i tre punti. Di seguito, la formazione e i momenti salienti dell'incontro.

Radio 24. . #FacebookLive #9gennaio Tutti Convocati - Radio 24 Milan graziato - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.