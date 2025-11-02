Moviola Verona Inter Bisseck andava espulso? Il difensore nerazzurro stende Giovane da ultimo uomo ma viene graziato da Doveri

Moviola Verona Inter, il difensore nerazzurro stende Giovane in una ripartenza a campo aperto: per Doveri è solo ammonizione, ma il Verona protesta Episodio controverso durante Verona–Inter allo stadio Bentegodi, con protagonista Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 dei nerazzurri. L’azione incriminata è avvenuta al 66?, nel corso del secondo tempo e sul risultato di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Verona Inter, Bisseck andava espulso? Il difensore nerazzurro stende Giovane da ultimo uomo, ma viene graziato da Doveri

Scopri altri approfondimenti

La moviola di CalcioComo a Como-Hellas Verona 3-1 - facebook.com Vai su Facebook

Diretta Verona Inter/ Streaming video tv: per restare in alto! (Serie A, 2 novembre 2025) - Diretta Verona Inter, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Marcantonio Bentegodi per il decimo turno di Serie A, stagione 2025/2026. Lo riporta ilsussidiario.net

Verona-Inter, le formazioni ufficiali: Bisseck confermato centrale, Luis Henrique e Carlos Augusto titolari. Riposano Barella, Dimarco e Dumfries - Le scelte di Paolo Zanetti e Cristian Chivu per la sfida valida per la decima giornata di campionato di Serie A 2025/26. eurosport.it scrive

Champions League, Union Saint Gilloise-Inter, moviola: dubbi su Dumfries, il mani di Bisseck, la svista sul rigore - Inter analizzata ai raggi X, il fischietto svedese ha ammonito due giocatori, la moviola ... Riporta sport.virgilio.it