Durante il primo gigante femminile di Tremblant, parte della Nor-Am Cup 2025-2026, l’Italia ha visto Anna Trocker e Giada D’Antonio uscire dalla gara. Tuttavia, la giornata ha riservato una sorpresa con la positiva performance di Francesca Fanti, che ha mostrato segnali promettenti per il futuro dello sci alpino italiano.

Epilogo amaro per l’Italia nel primo dei due giganti femminili di Mont-Tremblant valevoli per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. Anna Trocker e Giada D’Antonio, le due giovani promesse azzurre più attese, non hanno terminato la competizione sulla pista canadese mentre il miglior piazzamento della squadra italiano è stato ottenuto a sorpresa da Francesca Fanti. La 26enne mantovana, ottima sesta al termine della manche inaugurale con il pettorale 20, ha tenuto alta l’asticella anche nella seconda discesa guadagnando un paio di posizioni (con il secondo tempo di manche) e sfiorando il podio. Fanti ha chiuso ad un solo centesimo dal terzo posto della padrona di casa Arianne Forget e a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Anna Trocker e Giada D’Antonio fuori nel gigante Nor-Am di Tremblant, ma l’Italia scopre Francesca Fanti!

Leggi anche: Anna Trocker in corsa per la vittoria nel gigante Nor-Am di Tremblant, fuori Giada D’Antonio

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: podio a sorpresa di Francesca Fanti! Fuori Trocker, D’Antonio e Collomb

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Perché Giada D’Antonio e Anna Trocker non hanno guadagnato soldi in Coppa del Mondo? Il regolamento FIS e le cifre; LIVE Sci alpino Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA | tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker; Quando tornano Giada D’Antonio e Anna Trocker | nuova sfida in Nor-Am | il programma delle gare; Sci alpino le convocate dell’Italia per Kranjska Gora | c’è Anna Trocker non Giada D’Antonio.

Anna Trocker e Giada D’Antonio fuori nel gigante Nor-Am di Tremblant, ma l’Italia scopre Francesca Fanti! - Epilogo amaro per l'Italia nel primo dei due giganti femminili di Mont- oasport.it