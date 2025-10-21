Serie d | il vice di becattini fa i complimenti alla squadra biancorossa capace di superare anche il prato al matteini Giugni | Gran cuore del Terranuova Sesti è fondamentale per lo spogliatoio
TERRANUOVA "Il Terranuova ha vinto perché finalmente ha fatto gruppo all’interno dello spogliatoio". Secondo Gianpaolo Giugni è uno degli aspetti che ha permesso ai biancorossi di superare per 2-1 il Prato grazie ad una doppietta di Sesti nella sfida andata in scena domenica allo stadio comunale Matteini. Il penalty realizzato da Gioè allo scadere del secondo tempo ha riaperto il match, ma non è bastato ai lanieri per acciuffare i terranuovesi, nonostante dieci minuti di vero e proprio assedio. Il vice di Becattini ha sottolineato che è bastato cambiare atteggiamento per riuscire ad ottenere una storica vittoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
