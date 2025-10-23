Serie d Un Sesti da show per il Terranuova | Guardiamo avanti

TERRANUOVA "Non mi capitava di fare una doppietta dal tempo dei pulcini". Davide Sesti (nella foto) ironizza sui due gol messi a segno domenica scorsa con il Prato, reti che hanno deciso la partita terminata 2-1 in favore del Terranuova Traiana. Una vittoria storica per il club di piazza Coralli e per il centrocampista arrivato questa estate dall’Aquila Montevarchi. "L’importante è aver portato a casa tre punti - ha aggiunto - e aver messo in campo una prestazione di gruppo decisamente diversa rispetto a quella della domenica precedente con il Ghiviborgo. Dovevamo riscattarci e così è stato. L’aspetto fondamentale era uscire da due sconfitte consecutive, visto che la squadra si allena sempre con grande costanza". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

