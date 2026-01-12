Termini altri due giovani sono stati arrestati per l' aggressione al funzionario del ministero

Due giovani sono stati arrestati in relazione all'aggressione al funzionario del Ministero avvenuta sabato sera vicino alla stazione Termini. La vicenda, ancora sotto indagine, rappresenta un passo importante nelle indagini delle autorità per chiarire i dettagli dell'incidente e identificare eventuali responsabili. La notizia aggiorna lo stato delle indagini e fornisce nuove informazioni sulla dinamica dell'episodio.

C'è una nuova svolta in merito all'aggressione del funzionario del Made In Italy avvenuta sabato sera nei pressi della stazione Termini. La polizia, infatti, ha arrestato altri due componenti della banda. Come sono arrivati a loro gli agenti? I due, entrambi tunisini di 20 e 21 anni, dopo aver. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Termini, cosa sappiamo dell'aggressione al funzionario del ministero e i punti da chiarire

Leggi anche: Aggressione a Termini, ridotto in fin di vita un funzionario del ministero delle Imprese. Fermato un cittadino tunisino

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Termini sotto assedio dopo la duplice aggressione: denunce, arresti ed espulsioni; Roma, due aggressioni vicino a Termini. Grave un funzionario 57enne del ministero delle Imprese: due fermati, 16 identificati; Crans-Montana: aperte le camere ardenti delle vittime. Spunta un precedente; Strage di Crans-Montana, l'ambasciatore: Le sei vittime identificate saranno portate in Italia - Identificati tutti gli italiani morti, sono sei. Oggi il rimpatrio delle salme.

Far West a Termini, i due pestaggi sono collegati? Fermati quattro giovani, li 57enne ferito è gravissimo. Mistero sui motivi - Accerchiato e massacrato di botte a pochi metri dall'ingresso della stazione Termini, il principale scalo ferroviario di Roma. msn.com