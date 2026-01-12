Termini cosa sappiamo dell' aggressione al funzionario del ministero e i punti da chiarire
Recentemente, si è verificata un'aggressione nei confronti di un funzionario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ora in condizioni gravissime. L'evento ha portato all'arresto di due giovani, mentre altri sei sospetti sono ancora ricercati. Le circostanze dell'aggressione, i motivi e i dettagli relativi ai complici rimangono ancora da chiarire, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulle dinamiche dell'accaduto.
Due arresti, giovanissimi che ormai da tempo gravitano attorno all'area della stazione Termini, almeno altri 6 complici ricercati e un uomo, un 57enne funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy, in gravissime condizioni. La fotografia dell'ultima (ed ennesima) notte violenta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
