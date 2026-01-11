Aggressione a Termini ridotto in fin di vita un funzionario del ministero delle Imprese Fermato un cittadino tunisino

Nella serata di ieri, un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato vittima di un'aggressione nella zona di Termini a Roma, riportando gravi ferite. Un cittadino tunisino è stato fermato in relazione all'evento. La vicenda ha suscitato preoccupazione per la sicurezza nella zona, mentre le autorità stanno svolgendo le indagini necessarie.

Roma, 11 gennaio 2026 – E' un funzionario del ministero delle Imprese e del Made in Italy il 57enne aggredito ieri sera nella zona della stazione Termini a Roma e ridotto in gravissime condizioni. L'uomo, che ha riportato lesioni e fratture soprattutto al volto, è ricoverato, in prognosi riservata e intubato, nella terapia intensiva del policlinico Umberto I di Roma. Per l'aggressione è stato fermato un cittadino tunisino di circa venti anni, che secondo le informazioni avrebbe precedenti per droga. Al vaglio degli inquirenti ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza: un video mostrerebbe un gruppo di 7-8 persone dirigersi verso il 57enne per poi picchiarlo.

