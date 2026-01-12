Tentato omicidio ad Africo pensionato ferito a colpi di pistola

Ad Africo, nella Locride, un pensionato è stato colpito da alcuni colpi di pistola in un episodio che si configura come tentato omicidio. L’accaduto si è verificato nel centro della cittadina reggina, senza che siano state rese note le generalità della vittima. Le circostanze dell’episodio sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno indagando per chiarire i motivi e i responsabili dell’evento.

Questo pomeriggio ad Africo, nella Locride, un anziano pensionato è stato ferito a colpi di pistola. Il tentato omicidio si è verificato in una zona del centro della cittadina reggina mentre la vittima, della quale non sono state fornite le generalità, si trovava a poca distanza dalla propria.

Africo: ferito gravemente un pensionato a colpi di pistola - I Carabinieri della stazione di Bianco indagano su un anziano ferito ad Africo, l'uomo è stato attinto da diversi colpi di pistola ... ilmetropolitano.it

