Litiga con un buttafuori e gli spara sette colpi di pistola | il video del tentato omicidio

Un ragazzo di 33 anni è stato arrestato dopo aver sparato sette colpi di pistola a un buttafuori che lo aveva invitato a uscire da un locale di Lainate all'orario di chiusura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le minacce ai buttafuori: «Per 40 euro al giorno alzate le mani alle femmine, siete morti» #Pescara #Cronaca - facebook.com Vai su Facebook

