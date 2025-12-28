Ferimento Bruno Petrone parla la mamma | A Napoli troppe armi Sembra Gomorra

La madre di Bruno Petrone racconta il momento del suo ferimento a Napoli, evidenziando la presenza di troppe armi in città. Descrive l’incontro con il figlio, riuscendo a baciarlo e a ricevere un gesto di conforto da parte sua, mentre si confronta con la difficile realtà della violenza urbana. Un racconto che mette in luce la complessità della situazione e l’umanità dietro a ogni vicenda.

"Sono entrata nella stanza di Bruno e sono riuscita a dargli un bacio. Lui mi ha stretto la mano facendomi intendere di stare tranquilla. Poi, con il labiale, senza parlare, mi ha chiesto: 'Potrò tornare a giocare?'". A parlare è Dorotea, la madre di Bruno Petrone, il giovane accoltellato da.

