Bruno Petrone accoltellato a Napoli si consegnano un 15enne un 17enne | svolta sul ferimento del 18enne

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nell'inchiesta del ferimento del baby calciatore a Chiaia. Pochi minuti fa, oggi sabato pomeriggio, un 15enne si è consegnato ai carabinieri, era accompagnato da un avvocato di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

