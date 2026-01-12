Tavares verso l’addio alla Lazio? Il Besiktas prova a chiudere! C’è l’intesa | svelate le cifre

Il futuro di Tavares potrebbe essere lontano dalla Lazio, con il Besiktas che si avvicina a definire il trasferimento. È stata raggiunta un'intesa tra le parti, e sono state diffuse le cifre dell’operazione. La trattativa rappresenta un punto di svolta nel calciomercato biancoceleste, contribuendo a chiarire una delle questioni più complesse della rosa della Lazio.

dell'operazione per il trasferimento del terzino Il calciomercato della Lazio si infiamma improvvisamente, sbloccando una delle situazioni più spinose all'interno della rosa gestita dalla società capitolina. La notizia scuote la corsia mancina: il destino di Nuno Tavares è ormai lontano .

