Nuno Tavares verso l’addio | alla Lazio è già tempo di bilanci

Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio sembra avviato verso una conclusione anticipata. Arrivato con aspettative importanti, il terzino portoghese non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo stabile nello scacchiere di Maurizio Sarri, che nel corso della stagione ha privilegiato soluzioni considerate più affidabili sul piano dell’equilibrio difensivo. Il risultato è un impiego a singhiozzo che ha inevitabilmente acceso le riflessioni in casa biancoceleste. Le valutazioni di mercato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il dialogo tra la Lazio e l’entourage del giocatore è entrato in una fase concreta. 🔗 Leggi su Como1907news.com © Como1907news.com - Nuno Tavares verso l’addio: alla Lazio è già tempo di bilanci Leggi anche: Nuno Tavares lascia la Lazio? Si va verso questa direzione a gennaio per l’ex obiettivo della Juventus. La decisione del club biancoceleste per il terzino Leggi anche: Lazio, i convocati per l'Inter: Romagnoli c'è. Non recupera Nuno Tavares Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lazio fascia sinistra in bilico | Tavares verso l’addio. Matteo Moretto: “Nuno Tavares ai ferri corti con la Lazio, offerta dell'Al-Ittihad" - Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio è sempre più in bilico: la separazione appare ormai probabile già a gennaio con destinazione Al- laziopress.it

Lazio, Nuno Tavares ai saluti: il portoghese via già a gennaio? - Il laterale portoghese non sembra più tra i preferiti di Maurizio Sarri, che cerca un terzino più affidabile. tag24.it

Il terzino Nuno Tavares, dopo le ultime prestazioni, è tra i nomi sacrificabili a gennaio, ecco le condizioni imposte dall'Arsenal e il possibile sostituto - Il terzino Nuno Tavares, dopo le ultime prestazioni, è tra i nomi sacrificabili a gennaio, ecco le condizioni imposte dall'Arsenal e il possibi ... laziopress.it

Niente #Juve per #NunoTavares Ecco quale può essere la sua prossima squadra x.com

Niente Juve per Nuno Tavares Ecco quale può essere la sua prossima squadra - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.