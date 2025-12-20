Il Segretario di Stato Usa Rubio | Nessuna pace a Gaza senza il disarmo di Hamas – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 20 dicembre 2025 "Nella Striscia di Gaza non ci sarà pace senza il disarmo di Hamas. Se in futuro Hamas dovesse trovarsi nuovamente in una posizione tale da poter minacciare Israele, non ci sarà pace. Nessuno vorrà investire nella Striscia se pensa che fra tre anni Hamas possa attaccare di nuovo. ", lo ha affermato il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti in una conferenza stampa.

Venezuela, Rubio: il regime venezuelano è "intollerabile" per gli USA - Per gli Stati Uniti il regime del presidente venezuelano Nicolas Maduro è "intollerabile". msn.com

Venezuela risponde a Rubio dopo le accuse, 'serve mafie e mente' - Il ministro degli Esteri venezuelano, Yván Gil, ha risposto alle recenti dichiarazioni del segretario di Stato Usa, Marco Rubio, definendolo un "bugiardo patologico" e accus ... msn.com

Era stato segretario della Funzione pubblica Cgil e della Fiom Guidò anche il circolo Pd di Mantova centro - facebook.com facebook

Paolo Fregonese è stato eletto segretario generale della Filca-Cisl Friuli Venezia Giulia. Confermati in segreteria Admir Musliju e Vanni Vendrame. x.com

