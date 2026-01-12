Taglio di capelli gratuito e cibo per i poveri della città si presentano in 40

A Ancona, un’iniziativa solidale offre tagli di capelli gratuiti e pasti caldi a chi si trova in difficoltà. L’evento, giunto alla sua 40ª edizione, mira a sostenere le persone con minori risorse durante le festività. Un gesto di attenzione e solidarietà per contribuire a rendere le feste più dignitose a chi ha meno opportunità.

ANCONA – Nei giorni di festa pensa sempre a chi ha condizioni economiche più svantaggiate e per festeggiare non ha le possibilità. Il barbiere dal cuore d'oro è tornato a tagliare i capelli ai poveri della città, molti in condizioni precarie e che vivono per la strada. Il 5 gennaio scorso è stata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

