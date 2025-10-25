Manchester United-Brighton è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30 diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due di cinque dopo la vittoria contro il Liverpool della scorsa settimana. Ed è passato l’ostacolo più grosso per il Manchester United ma anche per quel tifoso che avrete visto sui social che ha deciso di non tagliarsi i capelli fin quando la squadra di Amorim non vincesse cinque partite di fila. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche il club dei Diavoli Rossi ha commentato un suo video dopo l’affermazione ad Anfield, ed è passato più di un anno da quando la squadra inglese – impossibile credere che sia vero ma è proprio così – non si afferma consecutivamente per cinque volte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Manchester United-Brighton: si avvicina il taglio di capelli