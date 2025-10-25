Pronostico Manchester United-Brighton | si avvicina il taglio di capelli
Manchester United-Brighton è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30 diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Due di cinque dopo la vittoria contro il Liverpool della scorsa settimana. Ed è passato l’ostacolo più grosso per il Manchester United ma anche per quel tifoso che avrete visto sui social che ha deciso di non tagliarsi i capelli fin quando la squadra di Amorim non vincesse cinque partite di fila. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche il club dei Diavoli Rossi ha commentato un suo video dopo l’affermazione ad Anfield, ed è passato più di un anno da quando la squadra inglese – impossibile credere che sia vero ma è proprio così – non si afferma consecutivamente per cinque volte. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SECONDO PRONOSTICO il Napoli arriva alla seconda sosta della stagione in testa alla classifica, dopo aver vinto cinque partite su sei, e con una vittoria su due in Champions, dopo la prevedibile sconfitta di Manchester. La squadra è perfettamente in linea c - facebook.com Vai su Facebook
"Internet è morto", il pronostico apocalittico del co-fondatore di Reddit - X Vai su X
Pronostico Manchester United vs Brighton – 25 Ottobre 2025 - Appuntamento di grande interesse nella Premier League: il 25 Ottobre 2025 alle 18:30, l’Old Trafford ospita Manchester United - Riporta news-sports.it
Pronostico Manchester Utd-Brighton 25 Ottobre 2025: 9ª Giornata di Premier League - Brighton in programma all'Old Trafford il 25 ottobre 2025 alle 18:30: le scommesse puntano su una partita aperta con i Red Devils in ripresa e un Brigh ... Da bottadiculo.it
Pronostico Premier League : La Tripla, Consigli e quote scommesse - Per il nostro pronostico di Premier League di questo weekend, abbiamo selezionato tre quote di valore per altrettante gare: Leeds- Riporta oddschecker.com