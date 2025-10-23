Taglio del nastro per il nuovo studentato | spazi moderni e 40 posti letto in più in città
Un nuovo spazio per chi sceglie di vivere e studiare a Ravenna. Si è tenuta questa mattina l'inaugurazione del nuovo studentato Via Marconi A Student Place, all'angolo tra via Marconi e via Suzzi, nella zona dello stadio e della Questura di Ravenna. Presente per il taglio del nastro il sindaco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondisci con queste news
Taglio del nastro questo venerdì 24 ottobre della nona edizione di “Racconta la Montagna” presso il polo alpino dell'Università degli studi di Milano a Edolo. 6 appuntamenti dal 24 ottobre al 29 aprile del 2026, con dedica ad Alida Bruni,... - facebook.com Vai su Facebook
Taglio del nastro al #MIMIT per la #mostra “#MulinoBianco: 50 anni di storia tra #tradizione e #innovazione”. L’esposizione racconta l’evoluzione dell’azienda storica di @barillagroup attraverso immagini, materiali d’archivio, installazioni e cimeli. https:// - X Vai su X
In via Suzzi investimento dell'agenzia immobiliare Ravimm con il progetto di rigenerazione di Officina Meme - A Ravenna è stato inaugurato un nuovo studentato privato pensato per universitari e giovani professionisti con 44 posti letto ... Segnala ravennaedintorni.it
Nuovo spazio per studenti e giovani professionisti: nasce Via Marconi A Student Place - Via Marconi A Student Place rappresenta una risposta concreta alle crescenti esigenze abitative della comunità studentesca locale, proponendo camere singole e doppie, spazi studio, aree comuni per il ... Riporta ravenna24ore.it
Ravenna. Giovedì 23 ottobre inaugura un nuovo studentato in Via Suzzi foto - Giovedì prossimo, 23 ottobre, in via Walter Suzzi 2 a Ravenna, sarà inaugurato il nuovo studentato "Via Marconi A Student Place" ... Lo riporta ravennanotizie.it