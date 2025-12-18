Il dialogo tra il sindaco Manfredi e il ministro Abodi si intensifica nell'obiettivo di valorizzare il ruolo di Napoli come capitale degli eventi sportivi. Attraverso un confronto costante, si esplorano soluzioni innovative per sfruttare al massimo le potenzialità della città, puntando anche sugli Europei di calcio come occasione di crescita e prestigio internazionale. Un impegno condiviso per rendere Napoli protagonista di un futuro all'insegna dello sport e della promozione culturale.

© Anteprima24.it - Stadio Maradona, Manfredi: “Con Abodi cerchiamo soluzioni verso gli Europei”

Tempo di lettura: 2 minuti “ Con il ministro Abodi siamo in contatto continuo per trovare soluzioni positive per le opportunità della città per diversi eventi e per gli Europei di calcio. Sul Maradona stiamo andando avanti, sulla progettazione e anche sul reperimento delle risorse”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a margine dell’evento all’Istituto Marie Curie di Napoli “America’s Cup tra i giovani di Napoli: dal mare un futuro di sport, formazione e inclusione”. In un periodo su cui il coinvolgimento del Maradona agli Europei resta sospeso in una corsa di possibile sede a cui partecipa anche Salerno, Manfredi parla anche dell’iniziativa del presidente del Napoli De Laurentiis che vorrebbe costruire un nuovo stadio: “ cerchiamo di muoverci – ha spiegato – su delle prospettive concrete. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

