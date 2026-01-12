Szoboszlai segna un fulmine e apre le marcature per il Liverpool nella FA Cup contro Barnsley

Dominik Szoboszlai ha aperto le marcature per il Liverpool nella partita di FA Cup contro il Barnsley, segnando con un tiro dalla distanza. La rete ha portato i Reds in vantaggio nel terzo turno della competizione. Di seguito, i dettagli e l’andamento della partita.

Dominik Szoboszlai ha segnato uno straordinario tiro dalla distanza portando il Liverpool in vantaggio contro il Barnsley nel terzo turno della FA Cup. League One Barnsley aveva fatto un ottimo inizio ad Anfield, colpendo il palo con un colpo di testa di Davis Keilor-Dunn con meno di 30 secondi sul cronometro per mandare qualche spavento nel Merseyside. Anche Reyes Cleary di Tykes ha preso la parte sbagliata di Virgil van Dijk e ha messo un cross provocatorio in area e sembrava che la terza divisione fosse pronta ad aggiungere un'altra sorpresa al terzo turno della FA Cup.

