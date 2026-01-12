Un’indagine ha messo in luce un articolato sistema di smaltimento illecito di scarti tessili, coinvolgendo opifici industriali nei Regi Lagni di Caivano. Il procedimento prevedeva il passaggio dei rifiuti attraverso un intermediario, per poi essere affidati a due cittadini stranieri. Questa scoperta evidenzia le criticità legate alla gestione illecita di rifiuti speciali nel territorio, con implicazioni ambientali e legali rilevanti.

Un vasto sistema di smaltimento illecito di rifiuti speciali che dagli opifici industriali del territorio passava attraverso un intermediario e poi giungeva nelle mani di due uomini di nazionalità straniera. È quanto scoperto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord nell'ambito di un'inchiesta che ha portato a un decreto di sequestro preventivo d'urgenza nei confronti.

© Teleclubitalia.it - Dagli opifici ai Regi Lagni di Caivano: scoperto sistema di smaltimento illecito di scarti tessili

