Supplenze 2026 | centinaia gli interpelli alla ricerca di insegnanti con scadenza 12 gennaio

Per le supplenze del 2025/26, è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Centinaia di candidature sono in attesa di essere valutate, con scadenza il 12 gennaio. Questa procedura viene avviata quando le graduatorie risultano esaurite, consentendo di assegnare incarichi a insegnanti disponibili. È importante monitorare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti e scadenze.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.

Stipendio supplenze brevi, anche a gennaio pagamento dovrebbe essere regolare - Dopo la "mega" emissione dello scorso 15 dicembre, con cui il Ministero ha sanato le mensilità spettanti da settembre per le supplenze temporanee, i prossimi pagamenti dovrebbero essere regolari. orizzontescuola.it

Supplenze 2025/2026, le cattedre non si possono spezzare per consentire ai docenti il completamento - Una docente X inserita in graduatoria di istituto di II fascia per la classe di concorso A0XX, ci chiede se è corretta la procedura adottata dalla dirigente scolastica di un Liceo per l’assegnazione d ... tecnicadellascuola.it

: Dopo la pausa natalizia, le scuole tornano a pubblicare centinaia di interpelli per la ricerca di insegnanti, soprattutto per le supplenze brevi e annuali. La carenza di per - facebook.com facebook

