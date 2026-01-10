Supplenze 2026 | dopo la pausa di Natale centinaia gli interpelli alla ricerca di insegnanti

A seguito della pausa natalizia, si registrano numerosi interpelli per supplenze docenti nel 2025/26. La procedura, prevista dall'OM n. 88/2024, si attiverà quando le graduatorie si esauriranno, consentendo di assegnare incarichi a insegnanti disponibili. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di copertura delle supplenze, garantendo continuità didattica nelle scuole italiane.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

