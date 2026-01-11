Supplenze 2026 | centinaia gli interpelli alla ricerca di insegnanti con scadenza 12 gennaio

Per le supplenze 2026, sono stati pubblicati numerosi interpelli con scadenza 12 gennaio, in conformità all'OM n. 88/2024. Questa procedura viene attivata quando le graduatorie risultano esaurite, e non ci sono più candidati disponibili ad accettare gli incarichi. Si tratta di un passaggio importante per la copertura delle posizioni vacanti nel prossimo anno scolastico, garantendo continuità alle attività didattiche.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

