Studio per rimodulare l' Irpef comunale in senso progressivo ' sì' alla proposta Avs-Ecolò | A difesa di equità e redditi bassi

Il consiglio comunale di Fienze ha approvato, nella seduta del 12 gennaio, una proposta di rimodulazione dell'Irpef comunale in senso progressivo, sostenuta dai consiglieri di Avs-Ecolò. La delibera mira a promuovere maggiore equità fiscale e a favorire i redditi più bassi. Nonostante l’adozione dell’ordine del giorno, il tema ha suscitato diverse opinioni tra i presenti, evidenziando l’importanza di un dibattito sui principi di giustizia fiscale

