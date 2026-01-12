Studio per rimodulare l' Irpef comunale in senso progressivo ' sì' alla proposta Avs-Ecolò | A difesa di equità e redditi bassi
Il consiglio comunale di Fienze ha approvato, nella seduta del 12 gennaio, una proposta di rimodulazione dell'Irpef comunale in senso progressivo, sostenuta dai consiglieri di Avs-Ecolò. La delibera mira a promuovere maggiore equità fiscale e a favorire i redditi più bassi. Nonostante l’adozione dell’ordine del giorno, il tema ha suscitato diverse opinioni tra i presenti, evidenziando l’importanza di un dibattito sui principi di giustizia fiscale
Alla fine l'ordine del giorno è passato, ma quanti mal di pancia. Il consiglio comunale di Fienze nella seduta di lunedì 12 gennaio ha approvato l'atto proposto dai consiglieri comunali di AvsEcolò - Caterina Arciprete, Giovanni Graziani e Vincenzo Pizzolo - che impegna la giunta e la sindaca. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Una proposta di sinistra, ed è subito psicodramma Pd.
