Aumento Irpef a Gossolengo Pd | Colpiti solo i redditi medio-bassi servono spiegazioni
A Gossolengo, l’aumento dell’Irpef ha suscitato preoccupazioni tra le famiglie, in particolare quelle con redditi medio-bassi. Il Pd richiede chiarimenti sulle motivazioni di questa decisione, sottolineando l’importanza di spiegare come questa misura possa influire sulla comunità locale. Gossolengo, infatti, è un paese in crescita demografica, con molte giovani famiglie e figli, che meritano un’attenzione particolare da parte delle istituzioni.
«Gossolengo è un paese dinamico dal punto di vista demografico, abitato da molte giovani famiglie con figli. Non a caso, per molto tempo ha detenuto il primato del Comune con la più alta percentuale di nascite a livello regionale.Tuttavia, nonostante questo dato e nonostante il contesto economico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
